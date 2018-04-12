|Зіркова матуся Олена Кравець показала двійнят (ФОТО)
|12.04.2018 20:41
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Зірка "95 Кварталу" нечасто ділиться з шанувальниками світлинами своїх діток - двійнят Іванка та Катрусі, яким у серпні виповниться два роки, тож не дивно, що фани так захоплено реагують на фото діток.
Днями в Інстаграмі Кравець з'явилося фото, на якому малята у теплих пальтах та шапочках стоять і дивляться на басейн та домашнього улюбленця.
"Мої дві "крашанки", - прокоментувала фото зірка.
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