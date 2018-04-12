|Макрон: У Франции есть доказательства, что режим Асада стоит за химической атакой
|12.04.2018 20:41
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Французский президент говорит, что постоянно находится в контакте с Дональдом Трампом по ситуации в СирииФранция имеет доказательства того, что режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии против гражданского населения.
Фото: Reuters
"Да, химическое оружие использовалось в Сирии" , - сказал французский президент Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.
Он также утверждает, что постоянно находится в контакте с Дональдом Трампом о ситуации в Сирии и возможной военной ответы на действия сирийского режима.
"Мы будем принимать решение вовремя, когда мы будем считать это наиболее полезным и эффективным", - сказал он.
Напомним, 9 апреля Трамп пообещал решение по поводу Сирии в течение 48 часов.
11 апреля Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.
Это должно стать ответом США на осуществленную сирийским правительством химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибли не менее 70 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в Думе, свидетельствуют о отравление химическим веществом.
Как известно, весной 2011 года в Сирии началось гражданское противостояние действующей власти, переросшее в войну против режима Башара Асада. Действующее правительство имеет поддержку со стороны России и Ирана, а оппозиционеров кроме других поддерживают США, Великобритания, Франция.
Есть информация, что сирийское правительство часто использовал против оппозиционеров химическое оружие. Подобный случай произошел 7 апреля в Думе, в результате чего погибли несколько десятков человек. По данным исследователей Вellingcat, баллоны с хлором могли сбросить на Думу два вертолета с авиабазы Башара Асада.