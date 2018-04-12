Французский президент говорит, что постоянно находится в контакте с Дональдом Трампом по ситуации в Сирии

"Да, химическое оружие использовалось в Сирии" , - сказал французский президент Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

Он также утверждает, что постоянно находится в контакте с Дональдом Трампом о ситуации в Сирии и возможной военной ответы на действия сирийского режима.

"Мы будем принимать решение вовремя, когда мы будем считать это наиболее полезным и эффективным" , - сказал он.

Напомним, 9 апреля Трамп пообещал решение по поводу Сирии в течение 48 часов.

11 апреля Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

Это должно стать ответом США на осуществленную сирийским правительством химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибли не менее 70 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, симптомы 500 пациентов, госпитализированных после бомбардировки в Думе, свидетельствуют о отравление химическим веществом.

Как известно, весной 2011 года в Сирии началось гражданское противостояние действующей власти, переросшее в войну против режима Башара Асада. Действующее правительство имеет поддержку со стороны России и Ирана, а оппозиционеров кроме других поддерживают США, Великобритания, Франция.