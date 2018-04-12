Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия 14 апреля приступит к работе по расследованию вероятной химической атаки в сирийской Думе. 7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума Фото: EPA (архив) "В ответ на запросы СМИ подтверждаем, что задача ОЗХО по установлению фактов находится на пути в Сирию и приступит к работе в субботу, 14 апреля", – говорится в сообщении. In case you missed it: In response to media queries, the Spokesperson for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) confirms that the #OPCW Fact-Finding Mission (FFM) team is on its way to #Syria and will start its work as of Saturday 14 April 2018. pic.twitter.com/IZUIpg2DsZ — OPCW (@OPCW) 12 квітня 2018 р. 7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю 9 апреля заявил, что задача по установлению фактов собирает информацию из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли место применение химического оружия в сирийской Думе.Технический секретариат организации попросил власти Сирии принять необходимые меры для развертывания группы экспертов по установлению факта возможного применения химического оружия в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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