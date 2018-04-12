Погода, Новости, загрузка...
Еще одну донную мину времен Первой мировой войны обнаружили в Одесской области
12.04.2018 20:45

Опасную находку обнаружили сегодня пограничники Измаильского отряда во время патрулирования на реке Дунай. Об этом корреспонденту сообщили  в пресс-службе ГПСУ.

Пограничный наряд, который нес службу на катере, обнаружил предмет похожий на донную мину, которая была принесена к берегу острова Репида реки Дунай.

"По факту опасной находки пограничники сообщили подразделение ГСЧС, румынских коллег и другие взаимодействующие подразделения. Сейчас до прибытия соответствующих служб мину взяли под охрану пограничниками", - говорится в сообщении.

Напомним, что это уже четвертая донная мина для подводных лодок типа "Sautter-Harle", производства 1920 года, весом 480 кг, которую обнаружили за последние несколько дней в реке Дунай. Причиной их поднятия на поверхность стало существенное повышение уровня воды.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить