Тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявил, что заметил на фотографиях поверхности Марса руины инопланетной цивилизации.

Соответствующую видеодемонстрацию он опубликовал на своем канале в Youtube, информирует svodka.net.

Как рассказал Скотт Уоринг, изучая фотоснимки марсианского нагорья Элизиум, сделанные разведывательным спутником NASA, он обнаружил несколько крупных симметричных объектов, напоминающих форму гайки.

Виртуальный археолог утверждает, что обнаруженные объекты выполнены не природой, а разумной цивилизацией.

Читайте: На Марсе нашли удивительный след (ФОТО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира