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"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на майские праздники
12.04.2018 20:49
"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на майские праздники
За дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров
"Укрзализныця" начала продажу билетов на 7 дополнительных поездов на майские праздники
"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на майские праздники Фото: unian.ua

Об этом сообщил и.о. председателя Евгений Кравцов в Facebook.

"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая. Сейчас возможность приобрести проездные документы имеют те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого", - отметил Кравцов.

Сообщается, что за дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров.

"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на майские праздники

Напомним, "Укрзализныця" отложила повышение тарифов на проезд с 1 апреля, как это планировалось ранее.

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