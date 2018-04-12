|"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на майские праздники
|12.04.2018 20:49
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За дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров"Укрзализныця" начала продажу билетов на 7 дополнительных поездов на майские праздники
Фото: unian.ua
Об этом сообщил и.о. председателя Евгений Кравцов в Facebook.
"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая. Сейчас возможность приобрести проездные документы имеют те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого", - отметил Кравцов.
Сообщается, что за дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров.
Напомним, "Укрзализныця" отложила повышение тарифов на проезд с 1 апреля, как это планировалось ранее.
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