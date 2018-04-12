За дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров

Об этом сообщил и.о. председателя Евгений Кравцов в Facebook.

"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая. Сейчас возможность приобрести проездные документы имеют те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого", - отметил Кравцов.

Сообщается, что за дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров.