Польский суд в Ольштыне (Варминско-Мазурское воеводство) 11 апреля приговорил поляка до полугода лишения свободы за пренебрежение к двум гражданам Украины по поводу их национальности.

Обвиняемый приклеил на их авто наклейки с перечеркнутым изображением Степана Бандеры и надписью "УПА - украинские убийцы",передает со ссылкой на .

Районная прокуратура в Ольштыне обвинила Роберта Д. в том, что он в октябре 2016 публично подстрекал к нетерпимости в отношении лиц украинской национальности и пренебрег двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности. Он это сделал, наклеив так называемые стикеры на машину и близко от места проживания украинского супругов, в течение нескольких лет работает и живет в Ольштыне. На одной из наклеек было перечеркнуто изображение Степана Бандеры, а на второй надпись "УПА- украинские убийцы", размещенный на фотографии с горящими сельскими домами.

Во время обыска квартиры Роберта Д. полиция, которую вызвало украинская семья, нашла еще четыре подобных наклейки.Стикеры содержали "информацию для подстрекательства к ненависти на национальной почве".

Районный суд в Ольштыне приговорил Роберта Д. до шести месяцев ограничения свободы. Злоумышленник в течение 24 часов будет выполнять неоплачиваемые общественно-полезные работы.

Суд изменил обвинение прокуратуры, решив, что действия подсудимого не было признаков публичного подстрекательства к ненависти на национальной почве. Роберта Д. нельзя обвинять в таком намерении только на основании информации наклеенных ним наклеек с отсутствием каких-либо дополнительных высказываний и жестов с его стороны.

Вместо этого суд признал его виновным в пренебрежении украинского супругов по поводу национальной принадлежности. Обвиняемый, размещая наклейки на авто и близко от места проживания пострадавших, оскорбил их публично и нарушил их право на доброе имя.

Заявление Роберта Д. о том, что его акция "была образовательно-исторической", суд признал недостоверной.

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