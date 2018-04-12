У некоторых людей утром болит голова, что может быть вызвано различными причинами, а в некоторых случаях необходимо обращаться к медикам. Об этом сообщает Medicalnewstoday .

У тех, кто злоупотреблял вечером алкоголем, часто фиксируют головные боли сутра. Однако люди, принимающие психотропные препараты от депрессии, тревожности и бессонницы, также могут страдать этим.

Из-за недосыпания либо проблем со сном, включая храп, обильное потение во время сна, может болеть голова. В большинстве случаев данная проблема возникает из-за апноэ – временного прекращения дыхательных движений. Во время сна дыхание становится очень поверхностным либо ненадолго прекращается.

Еще одной причиной могут являться депрессия и чувство тревоги.

Также головная боль может возникать из-за бруксизма - заболевания, характеризующегося зубами и скрежетом ими во время сна. Его считают двигательным расстройствам.

Помимо этого, головная боль может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, в частности высокого давления, опухоли мозга, травмы и инсульта. Если головная боль мучает человека как минимум два раза в неделю, появляется резкая сильная боль и судороги в шее, головная боль сопровождается помутнением или потерей сознания и слабостью, следует тут же обратиться к врачу.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, эксперты считают, что ощущение тошноты, боли в правом боку и горечь во рту указывают на серьезные проблемы с печенью.

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