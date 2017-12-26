Во вторник, 26 декабря, в северо-восточной части Ливии произошел взрыв на участке магистрального нефтепровода. Об этом сообщает пресс-служба Национальной нефтяной корпорации, передает Reuters .

Одну из веток, которая ведет с месторождений Марада в самый крупный в стране нефтеналивной порт Эс-Сидр, находящийся на побережье залива Сирт, подорвали неизвестные. Вооруженные люди прибыли к месту происшествия на двух автомобилях и совершили набег. Указанную магистраль обслуживала компания Эль-Ваха, совместное предприятие Национальной нефтяной корпорации и трех американских компаний, включая корпорацию ConocoPhillips.

На место происшествия направили пожарные расчеты. Компании-оператору пришлось задействовать резервный трубопровод для перекачки сырья. Из-за этого в корпорации заявили о сокращении объемов производства на 90 тысяч баррелей в сутки. Обычно Эль-Ваха добывает и перекачивает как минимум 260 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, отмечается, что в Национальной нефтяной корпорации не установили причину возгорания, расследование начато.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во время хозяйственной деятельности ОАО "Одеснефтепродукт" произошел прорыв нефтепровода .

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