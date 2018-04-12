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Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении Скрипалей
12.04.2018 20:57
Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении Скрипалей
Скрипалей отравили "новичком"
Организация по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании относительно вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.
Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении Скрипалей Фото: thetimes.co.uk

"Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные избранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании относительно химического вещества токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали три человека", - говорится в заявлении ОЗХО, информирует "Европейская правда".

В заявлении также отмечается "высокая чистота" вещества и почти полное отсутствие примесей.

"Название и структура идентифицированного токсичного вещества содержатся в полном объеме в секретном докладе Секретариата ОЗХО, доступном для государств-участников", - говорится в повидоменни.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

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