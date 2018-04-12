|Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении Скрипалей
|12.04.2018 20:57
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Скрипалей отравили "новичком"Организация по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании относительно вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.
Фото: thetimes.co.uk
"Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные избранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании относительно химического вещества токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали три человека", - говорится в заявлении ОЗХО, информирует "Европейская правда".
В заявлении также отмечается "высокая чистота" вещества и почти полное отсутствие примесей.
"Название и структура идентифицированного токсичного вещества содержатся в полном объеме в секретном докладе Секретариата ОЗХО, доступном для государств-участников", - говорится в повидоменни.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.