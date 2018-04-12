Скрипалей отравили "новичком"

"Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные избранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании относительно химического вещества токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали три человека", - говорится в заявлении ОЗХО, информирует "Европейская правда".

В заявлении также отмечается "высокая чистота" вещества и почти полное отсутствие примесей.

"Название и структура идентифицированного токсичного вещества содержатся в полном объеме в секретном докладе Секретариата ОЗХО, доступном для государств-участников", - говорится в повидоменни.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.