Контейнеры для опасных отходов предназначены исключительно для сбора батареек, неповрежденных термометров и ламп "экономок". Об этом в комментарии сообщил председатель Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилл Косоуров.

"Обращение с отходами эффективно тогда, когда происходит глубокая сортировка по видам отходов. Но в Киеве, а ранее в Обухове, были досадные случаи с использованием недавно установленных контейнеров для сбора опасных отходов - один из них был поврежден.

Я хочу напомнить, что в этих контейнерах можно оставлять элементы питания и бытовые ртутьсодержащие лампы, то есть - так называемые "экономки". Подчеркиваю, что в данные контейнеры нельзя сбрасывать 60 см и 120 см лампы", - пояснил Косоуров.

Эксперт отметил, что установленные контейнеры предусмотрены только для мелких опасных отходов, которые больше не пригодны в домашнем быту.

"Если речь идет об отходах предприятия или офиса - их можно сдать сборщикам и утилизаторам опасных отходов, представительства которых действуют в крупных городах Украины", - отметил Косоуров.

Напомним, разбитые ртутные термометры принимает "Киевская служба спасения", а цели - "Киевкоммунсервис".

Ранее сообщал , что до недавнего времени в стране отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения.

Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.

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