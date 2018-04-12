|Журналист упал в бассейн в прямом эфире (ВИДЕО)
|12.04.2018 21:04
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Журналист BBC Майк Бушелл упал в бассейн в прямом эфире утреннего выпуска новостей. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
Репортер брал интервью у команды британских пловцов, участвующих в Играх Содружества, которые проходят в Австралии. Бушелл не заметил ступеньку на дне бассейна и, оступившись, упал в воду вместе со звуковым оборудованием, информирует svodka.net.
Спортсмены не смогли сдержать эмоций из-за неловкого случая с журналистом. «Я не заметил ступеньку», — прокомментировал Бушелл свою ошибка.
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