Журналист BBC Майк Бушелл упал в бассейн в прямом эфире утреннего выпуска новостей. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Репортер брал интервью у команды британских пловцов, участвующих в Играх Содружества, которые проходят в Австралии. Бушелл не заметил ступеньку на дне бассейна и, оступившись, упал в воду вместе со звуковым оборудованием, информирует svodka.net.

Спортсмены не смогли сдержать эмоций из-за неловкого случая с журналистом. «Я не заметил ступеньку», — прокомментировал Бушелл свою ошибка.

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