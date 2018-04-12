Для отмены решения от 7 сентября 2012 года не хватило 10 голосов

За соответствующий проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых.

"На сессию облсовета 12 апреля был вынесен проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 №4, благодаря которому русский язык получил статус регионального в Николаевской области. За этот вопрос проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых. Решение не принято" , - сказала председатель облсовета Виктория Москаленко, информирует LB.ua.

Сообщается, что 19 депутатов, присутствующих на сессии, не голосовали.

Напомним, Министерство образования и науки Украины исключило русский язык из перечня учебных предметов , по которым в 2018 году проводится внешнее независимое оценивание.