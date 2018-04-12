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Николаевский облсовет оставила русскому языку статус регионального
12.04.2018 21:05
Николаевский облсовет оставила русскому языку статус регионального
Для отмены решения от 7 сентября 2012 года не хватило 10 голосов
Николаевский областной совет оставила русскому языку статус регионального.
Николаевский облсовет оставила русскому языку статус регионального Фото:LiliGraphie/Depositphotos

За соответствующий проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых.

"На сессию облсовета 12 апреля был вынесен проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 №4, благодаря которому русский язык получил статус регионального в Николаевской области. За этот вопрос проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых. Решение не принято", - сказала председатель облсовета Виктория Москаленко, информирует LB.ua.

Сообщается, что 19 депутатов, присутствующих на сессии, не голосовали.

Напомним, Министерство образования и науки Украины исключило русский язык из перечня учебных предметов, по которым в 2018 году проводится внешнее независимое оценивание.

С понедельника, 9 октября, в Одессе прекратили учить русский язык.

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