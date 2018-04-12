Американский телеканал CNN в одном из своих сюжетов на карте поместил Украину на место Пакистана,передает со ссылкой на .

Это заметил редактор американского издания The New York Times Макс Фишер. Скрин с видео он опубликовал в своем Twitter.

"Восточная Европа запуталась Все эти страны, почти никто из которых не является Канадой. CNN немного раздумывает, переместив Украину в Пакистан", - подписал он пост.

Фишер в микроблоге собирает географические "ляпы" телеканалов.

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