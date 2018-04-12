|Американский телеканал поместил Украину на место Пакистана
|12.04.2018 21:06
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Американский телеканал CNN в одном из своих сюжетов на карте поместил Украину на место Пакистана,передает со ссылкой на .
Это заметил редактор американского издания The New York Times Макс Фишер. Скрин с видео он опубликовал в своем Twitter.
"Восточная Европа запуталась Все эти страны, почти никто из которых не является Канадой. CNN немного раздумывает, переместив Украину в Пакистан", - подписал он пост.
Фишер в микроблоге собирает географические "ляпы" телеканалов.
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