После случившегося в апреле 2014 года покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса были усилены меры безопасности. Кернес: Думаю, что это дело давно лежит где-то в архиве Фото: city.kharkov.ua На вопрос, предполагает ли он, что случившееся может повториться, мэр ответил: "Не исключаю".По словам Кернеса, после покушения, которое произошло в апреле 2014 года, были усилены меры безопасности.Он считает, что расследование покушения не проводится."Думаю, что это дело давно лежит где-то в архиве, и никому до него нет дела. Почему? Потому что одну из правоохранительных структур возглавляет человек, который довольно неровно дышит в мою сторону. И занимается местью с момента назначения", – заявил Кернес, имея в виду министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.28 апреля 2014 года во время пробежки в Харькове в Кернеса выстрелил неизвестный. Пуля попала в левый бок, пробила легкое и печень, повредила позвоночник. В ту же ночь Кернеса безотлагательно вывезли в госпиталь в Тель-Авиве. Он выжил, но лишился возможности ходить.В декабре 2016 года в интервью изданию "ГОРДОН" советник главы МВД Украины Арсена Авакова, нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко заявлял, что организатором покушения на Кернеса был Евгений Жилин, основатель харьковской группировки "Оплот", принимавшей активное участие в захвате правительственных зданий в Донецке весной 2014 года. Жилин был убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане "Ветерок".Кернес отверг версию Геращенко и напрямую обвинил в организации покушения на себя Авакова, назвав это "личной местью", а также добавил, что дело о покушении до сих пор не расследовано.В декабре 2017 года в полиции сообщили, что в деле о покушении были выдвинуты новые версии и назначены повторные экспертизы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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