|Співачка Руслана вчетверте стала мамою маленької крихітки (ФОТО)
|26.12.2017 20:02
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"Щойно ми похрестили у Храмі Василя Великого маленьку Катрусю, доньку мого великого друга Павла Грицака! Відтепер я хресна мама (вже вчетверте!). Дякую отцю Томі за Божественну службу та обряд хрещення. Слава Ісусу Христу!", - радісно підписала світлини Руслана.
Шанувальники привітали хресну маму з такою радістю і пожартували, що малеча вже схожа на свою матусю і на фото, де дівчинка позіхає, бере якусь ноту.
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