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Співачка Руслана вчетверте стала мамою маленької крихітки (ФОТО)
26.12.2017 20:02
Відома співачка Руслана, переможниця шоу "Євробачення 2004", днями поділилася зі своїми шанувальниками радістю, виклавши допис у Facebook. Так, зірка вчетверте стала хрещеною мамою і навіть показала маленьку крихітку у мережі.

"Щойно ми похрестили у Храмі Василя Великого маленьку Катрусю, доньку мого великого друга Павла Грицака! Відтепер я хресна мама (вже вчетверте!). Дякую отцю Томі за Божественну службу та обряд хрещення. Слава Ісусу Христу!", - радісно підписала світлини Руслана.

Шанувальники привітали хресну маму з такою радістю і пожартували, що малеча вже схожа на свою матусю і на фото, де дівчинка позіхає, бере якусь ноту.

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