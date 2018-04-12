Вексельберг не получит денег от продажи Sulzer до отмены санкций США

Об этом сообщило российское агентство РБК со ссылкой на свои источники.

В Sulzer подчеркнули, что компания больше не является объектом санкций по закону США и может восстановить нормальную деятельность на мировом рынке.

Впрочем, деньги от этой сделки Ренова получит только в случае отмены санкций, добавил представитель Sulzer Райнер Вайхофен. Цена этого пакета на бирже составляет около $561 млн.

Промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемый "Кремлевский доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционном списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Накануне Forbes подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $11,7 млрд. Состояния Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $1,3 млрд у каждого, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керимова - на $813 млн.