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Российский олигарх нашел способ вывести свою компанию из-под санкций США
12.04.2018 21:13
Российский олигарх нашел способ вывести свою компанию из-под санкций США
Вексельберг не получит денег от продажи Sulzer до отмены санкций США
Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer завершил сделку по выкупу 5 млн собственных акций (14,6%) в группе Ренова российского олигарха Виктора Вексельберга.
Российский олигарх нашел способ вывести свою компанию из-под санкций США Фото: из открытых источников

Об этом сообщило российское агентство РБК со ссылкой на свои источники.

В Sulzer подчеркнули, что компания больше не является объектом санкций по закону США и может восстановить нормальную деятельность на мировом рынке.

Впрочем, деньги от этой сделки Ренова получит только в случае отмены санкций, добавил представитель Sulzer Райнер Вайхофен. Цена этого пакета на бирже составляет около $561 млн.

Промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемый "Кремлевский доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционном списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Накануне Forbes подсчитал, что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $11,7 млрд. Состояния Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $1,3 млрд у каждого, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керимова - на $813 млн.

Добавим, что на фоне падения фондового рынка богатые россияне потеряли в совокупности $16 млрд.

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