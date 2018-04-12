В Киеве найдено тело утопленника. По предварительной информации правоохранителей, это может быть один из рыбаков, которые на днях перевернулись на лодке, передает

"Найдено тело мужчины, предварительно один из рыбаков, которые перевернулись на лодке", - сообщили в прокуратуре Киева.

Напомним, на днях в Киеве компания из пяти мужчин пыталась переплыть на остров Жуков. Двум лицам это удалось, а трое перекинулись на лодке и исчезли.

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