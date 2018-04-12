"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 12 апреля. Заявление Порошенко и другие важные новости четверга Фото: president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. По его словам, отдельные статьи договора в условиях российской агрессии стали "одиозными анахронизмами".Порошенко также считает, что Украина должна закрыть свое представительство при Содружестве Независимых Государств.Во Франции задержан находившийся в международном розыске Армен Саркисян, которого власти Украины считают организатором титушек, нападавших на участников Революции достоинства.Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы британских экспертов о происхождении нервно-паралитического вещества, которым были отравлены российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. В отчете ОЗХО говорится, что "агент был очень чистым, без примесей".Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что отчет ОЗХО подтверждает применение российского агента "Новичок".Выписавшаяся из больницы дочь Скрипаля Юлия заявила, что не намерена принимать помощь, предложенную посольством РФ и своей двоюродной сестрой Викторией. По словам Юлии, ее настроение улучшается, но она все еще страдает от последствий отравления.Президент США Дональд Трамп отказался назвать дату и время готовящегося военного удара по Сирии. Его пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что, кроме ракетного удара, Вашингтон рассматривает другие способы ответа на химатаку в городе Думе.Тем временем боевые корабли российских военно-морских сил, которые базируются в сирийском порту Тартус, покинули его.Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что Думу взяли под контроль войска президента Сирии Башара Асада и подняли в городе национальный флаг. Россия ввела в Думу военную полицию.Экс-директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что 7 февраля во время боя с силами коалиции в сирийском Дейр-эз-Зоре погибли "пара сотен" наемников из России.Московский городской суд отказался удовлетворить апелляцию бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.Приговор первой инстанции о лишении свободы на восемь лет и штрафе в размере 130,4 млн руб. (около 60 млн грн) оставлен без изменений. Показания в суде давал главный свидетель по делу Улюкаева, глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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