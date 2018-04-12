Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп «титушек» во время революции Достоинства.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует svodka.net.

По его словам, МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.

Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения — личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп «титушек», которые нападали и убивали людей во время евромайдан. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его «подшефным».

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«Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский», — рассказал Аваков.

По Саркисяну есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений.

В феврале 2015 были установлены личности руководителей преступных групп, которые вербовали «титушек» для борьбы с активистами Евромайдана, между них был Армен Саркисян, который координировал группы «титушек».

Саркисяна считают близким к бывшему нардепу Юрию Иванющенко.

После Майдана Саркисян бежал из Украины и скрывался в России.

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