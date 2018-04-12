Фильмы сервиса не были допущены в основной конкурс

Решение об отзыве картин принял директор Netflix по контенту Тед Сарандос после того, как фильмы сервиса не были допущены в основной конкурс. Дело в том, что они не показываются в французских кинотеатрах, а появляются в онлайн-доступе для подписчиков. Это противоречит правилам фестиваля, требует отложить показ фильмов на платформе минимум на 36 месяцев после показа в кинотеатрах.

В то же время, Netflix было предложено принять участие в фестивале вне конкурса.

"Я не думаю, что есть хотя одна причина для участия вне конкурса. Это правило было придумано умышленно для Netflix", - уверен Сарандос.

Отметим, что из проектов Netflix в программу Каннского фестиваля могли попасть "Другая сторона ветра" (Орсона Уэллса), "Рим" (Альфонсо Куарона), "Норвегия" (Пол Гринграсса) и "Придержи темноту" (Джереми Солнье).

Как сообщалось ранее, объявлена ​​конкурсная программа Каннского кинофестиваля.

Напомним, 71-й Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт, а жюри секции «Особый взгляд» - Бенисио Дель Торо.