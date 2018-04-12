В определенной степени люди верят Петру Алексеевичу. У него же есть какой-то рейтинг.

Об этом в интервью сказал политолог Дмитрий Разумков,передает со ссылкой на .

"Списывать Порошенко со счетов еще рано. У него есть админресурс, вертикаль власти. Худо-бедно, но она существует. Я бы все-таки оставил Порошенко и в качестве основных кандидатов на второй тур. Но если тенденция резкого падения президента сохранится в течение нескольких месяцев, ему будет трудно туда попасть", - пояснил он.

По мнению эксперта, если во второй тур пройдут Бойко и , будет сильная поляризация общества "

"Последствия для государства могут быть катастрофическими, если кто-то захочет поиграть на противоречиях. Уже такое было, когда призывали обнести Донбасс колючей проволокой. Это раскололо Украину по Днепру. Хотя в 2001-м такого не было. Это искусственная проблема, которую посадили в ум наших граждан. Во Львове никто не бил людей с Донбасса. Тоже самое и с языковым вопрос. В Луганске многие люди говорили на украинском".

Дмитрий Разумков, уверен, что если бы у Порошенко было бы желание что-то реально менять, он делал бы это.

"Когда представители действующей власти переизбирались, украинское общество готово было к болезненным реформам. Но затягивать пояса должны все. Боль не может продолжаться вечно. Приходите к врачу и он говорит, что надо потерпеть и вырвать зуб. Вы переносите боль, потому что потом будет легче. А когда стоматолог два года качать зуб вперед-назад, вы сделаете ему больно или пойдете к другому. Не могут реформы быть перманентными. Все понимают, что это трудно. Но потом должен быть позитив. Глобальных изменений в политике Петра Алексеевича не будет", - добавил политолог.

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