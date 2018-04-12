Некоторые диагнозы врачи ставят слишком часто и делают это, что называется, для отмашки.

Пациенты же остаются в недоумении: что делать дальше и как улучшить свое состояние? О таких распространенных ситуациях рассказывает врач терапевт-ревматолог Олег Бородин.



Дисбактериоз, информирует svodka.net.

Симптомы:

боли и вздутие в животе,

частые поносы или запоры.

На самом деле:

Диагноз «дисбактериоз» есть, но в качестве основной причины названных симптомов встречается он довольно редко, например, в ситуации, когда человек принимал антибиотики (которые убили не только «плохие», но и «хорошие» бактерии), и теперь ему требуется восстановление микрофлоры кишечника. В этом случае речь действительно идет о дисбактериозе, и пациенту может помочь прием пробиотиков и пребиотиков.

В других ситуациях нужно разбираться в причинах плохого самочувствия.

Возможно, боли в животе и расстройство стула связаны с нарушением работы других органов желудочно-кишечного тракта – поджелудочной железы, желчевыводящих путей. Может иметь место воспалительный процесс в тонком кишечнике. Поэтому врач должен назначить УЗИ органов брюшной полости, гастродуоденоскопию, анализы крови (общий, биохимический и др.), чтобы выявить, нет ли какой-либо патологии органов пищеварения.

Анализ кала на дисбактериоз при болях в кишечнике не информативен. Он не может показать, какое реальное количество «полезных» бактерий есть в тонком кишечнике, он дает только количество бактерий, что называется, «на выходе».

Часто проблемы с кишечником обусловлены заболеванием, которое в классификаторе носит название «синдром раздраженного кишечника».

А это заболевание связано прежде только с образом жизни человека – к нему приводят стрессы, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Это заболевание идет, что называется, «от головы». Поэтому человеку с синдромом раздраженного кишечника следует задуматься над изменением образа жизни, посетить невролога, психолога. Возможно, понадобится прием препаратов для нормализации работы нервной системы. Диагноз «синдром раздраженного кишечника» можно ставить только после исключения других, органических нарушений органов пищеварения.

Так что если вам поставили диагноз «дисбактериоз», а антибиотики вы в последнее время не принимали, то лучше сходить на консультацию к другому врачу, который действительно захочет разобраться с причиной жалоб.

Вегетососудистая дистония

Симптомы:

перепады артериального давления,

головные боли,

учащенный пульс,

боли в области сердца,

холодные руки, побледнение кожи,

потливость,

тревожность.

На самом деле:

Вегетососудистая дистония (ВСД) – диагноз, который любят ставить врачи людям до 50 лет (точно так же для людей старше 50 лет распространенный диагноз – ДЭП – дисциркуляторная энцефалопатия). Это еще одна болезнь, которая идет большей частью «из головы».

Ее причины — стрессы, постоянные тревожность и беспокойство.

И помочь в этом случае может изменение образа жизни, другое отношение к проблемам. Пациенту может понадобиться не только консультация невролога, но и психотерапевта, психолога.

Конечно, при перепадах давления, болях в сердце врач должен исключить у пациента и серьезные органические нарушения работы сердца, следовательно при подобных жалобах человеку рекомендуется сдать анализы крови, сделать ЭКГ, а в некоторых случаях – еще и УЗИ сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ, велоэргометрию и др.

Остеохондроз

Симптомы:

любые боли в спине,

боли в конечностях (больше в ногах).

На самом деле:

Остеохондроз – это общий диагноз, который часто говорит лишь о том, что у человека есть боли в спине. Но такой диагноз нуждается в уточнении. Что именно у пациента? Это может быть все, что угодно: грыжи дисков, защемление нервов, сколиоз, мышечно-тонический синдром и т. д. И лечение при этих заболеваниях будет совершенно разное!

Иногда боли в спине возникают из-за неправильной нагрузки на спину, когда человек в течение длительного времени находится в одном и том же положении.

В любом случае одного диагноза «остеохондроз» недостаточно. Человеку нужно выяснить, в чем именно заключается проблема. В одних случаях это можно выявить при обычном осмотре у терапевта и невролога, в других – понадобятся дополнительные обследования, такие как МРТ, рентген.

Снижение иммунитета

Симптомы:

частые ОРВИ,

быстрая утомляемость.

На самом деле:

Если человек часто болеет, постоянно чувствует себя разбитым, то врачи часто говорят, что у него снижение иммунитета, и назначают ему иммуностимуляторы. Между тем, эффективность этих препаратов не доказана полностью. Поэтому этот вариант довольно сомнителен.

При частых заболеваниях важно сдать общие анализы (крови, мочи), посетить ЛОР-врача. Возможно, что у вас в организме есть очаг хронической инфекции, который снова и снова дает о себе знать. Важно выявить и вылечить это заболевание!

В ряде случаев снижение иммунитета действительно есть. Но тогда надо постараться разобраться в его причинах. Зачастую имеет место неправильный образ жизни, переутомление, хронический недосып, недостаточная физическая активность. На иммунную систему оказывают негативное влияние частые стрессы и тревожность.

В таких случаях пациенту стоит задуматься об изменении образа жизни.

В конечном итоге это будет намного эффективнее назначения иммуностимуляторов!

Авитаминоз

Симптомы:

разнообразные нарушения в работе организма.

На самом деле:

Авитаминоз в классическом виде может встречаться скорее у жителей Африки, которым не хватает еды, или у жителей Крайнего Севера, которые совсем не получают овощей и фруктов.

Конечно, если у человека появляются «заеды» на губах, начинаются проблемы со зрением, кожей, то, вероятно, ему не хватает каких-либо витаминов или микроэлементов. Нужно постараться выяснить, чего именно недостает в организме. Так, например, у женщин в молодом возрасте часто ни с того ни с сего начинают выпадать волосы. Женщина сдает анализы и выясняется, что у нее недостаток железа в организме. Ей назначаются препараты железа – и проблема решается. Так что правильная, точная диагностика очень важна

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