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Директор ЦРУ подтвердил гибель "нескольких сотен" россиян в Сирии
12.04.2018 21:29
Директор ЦРУ подтвердил гибель "нескольких сотен" россиян в Сирии
Помпео не стал раскрывать подробности боевого столкновения
Директор ЦРУ, кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео заявил, что в начале этого года в Сирии погибли "несколько сотен" граждан России.
Директор ЦРУ подтвердил гибель "нескольких сотен" россиян в Сирии Фото:i.lb.ua

"В Сирии несколько недель назад россияне встретили своего достойного соперника. Несколько сотен россиян были убиты", - сказал он на слушаниях в Сенате, передает Time.

Помпео не стал раскрывать подробности боевого столкновения.

Напомним, что 8 февраля СМИ сообщили о гибели россиян у Хашшама в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации по сторонникам режима сирийского президента Башара Асада.

В результате столкновения, по некоторым данным, были убиты более 200 наемников, большинство которых были русскими.

По данным Spiegel, во время боя случайно погибли от 10 до 20 российских наемников. В проасадовських силах потери составили до 200 человек.

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