Помпео не стал раскрывать подробности боевого столкновения

"В Сирии несколько недель назад россияне встретили своего достойного соперника. Несколько сотен россиян были убиты", - сказал он на слушаниях в Сенате, передает Time .

Помпео не стал раскрывать подробности боевого столкновения.

Напомним, что 8 февраля СМИ сообщили о гибели россиян у Хашшама в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации по сторонникам режима сирийского президента Башара Асада.

В результате столкновения, по некоторым данным, были убиты более 200 наемников, большинство которых были русскими.