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Студентка из Перу первой в истории защитила диссертацию на языке кечуа
27.10.2019 20:31
Студентка из Перу защитила диссертацию на языке инков
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
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