В воскресенье, 24 июня, в Австралии кенгуру выскочил на футбольное поле во время матча, сообщает Корреспондент .

По данным источника, случай произошел в перерыве между первым и вторым таймами.

Животное перепрыгнуло метровое заграждение и улеглось возле ворот.

Стоит отметить, что работники стадиона сначала смогли прогнать животное, но кенгуру вернулось позже, уже во время игры.

Кроме этого, случай удалось заснять очевидцам. За сутки ролик собрал 830 тысяч просмотров за один день.

A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .