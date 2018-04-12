|Николаевский облсовет оставил русскому языку статус региоонального
|12.04.2018 21:36
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19 депутатов, присутствующих на сессии, не голосовали.
Николаевский областной совет оставил русскому языку статус регионального, информирует svodka.net.
За соответствующий проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых.
«На сессию облсовета 12 апреля был вынесен проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года №4, благодаря которому русский язык получил статус регионального в Николаевской области. За этот вопрос проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых. Решение не принято», — сказала председатель облсовета Виктория Москаленко.
Сообщается, что 19 депутатов, присутствующих на сессии, не голосовали.
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