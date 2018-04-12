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Николаевский облсовет оставил русскому языку статус региоонального
12.04.2018 21:36
Николаевский облсовет оставил русскому языку статус региоонального

19 депутатов, присутствующих на сессии, не голосовали.

Николаевский областной совет оставил русскому языку статус регионального, информирует svodka.net.

За соответствующий проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых.

«На сессию облсовета 12 апреля был вынесен проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года №4, благодаря которому русский язык получил статус регионального в Николаевской области. За этот вопрос проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых. Решение не принято», — сказала председатель облсовета Виктория Москаленко.

Сообщается, что 19 депутатов, присутствующих на сессии, не голосовали.

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