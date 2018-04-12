На складе в Пилар сохраняется шесть тысяч килограммов марихуаны

Об этом сообщают " Факты ".

Во время инспекции в аргентинском городе Пилар, что в 60 километрах от столицы страны Буэнос-Айреса, была обнаружена пропажа со склада 540 килограммов конфискованной марихуаны. Сотрудники объяснили таинственное исчезновение полтонны марихуаны голодными мышами и крысами.

Однако эксперты не поверили во набег на состав армии грызунов. Мол, если бы даже мыши и съели марихуану, то не остались бы в живых. А на складе не обнаружили ни одного трупа.

В результате на время следствия были уволены и задержаны 8 сотрудников полиции. В мае состоится судебное заседание, на котором решат, было исчезновение наркотиков результатом небрежности или злого умысла.

СМИ сообщают, что только на складе в Пилар сохраняется шесть тысяч килограммов марихуаны.