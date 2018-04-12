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В Аргентине со склада исчезло 540 кг конфискованной марихуаны: полицейские обвинили мышей
12.04.2018 21:37
В Аргентине со склада исчезло 540 кг конфискованной марихуаны: полицейские обвинили мышей
На складе в Пилар сохраняется шесть тысяч килограммов марихуаны
Аргентинские полицейские обвинили грызунов в исчезновении из состава 540 кг конфискованной марихуаны.
В Аргентине со склада исчезло 540 кг конфискованной марихуаны: полицейские обвинили мышей Фото: cannabiscopywriter.com

Об этом сообщают "Факты".

Во время инспекции в аргентинском городе Пилар, что в 60 километрах от столицы страны Буэнос-Айреса, была обнаружена пропажа со склада 540 килограммов конфискованной марихуаны. Сотрудники объяснили таинственное исчезновение полтонны марихуаны голодными мышами и крысами.

Однако эксперты не поверили во набег на состав армии грызунов. Мол, если бы даже мыши и съели марихуану, то не остались бы в живых. А на складе не обнаружили ни одного трупа.

В результате на время следствия были уволены и задержаны 8 сотрудников полиции. В мае состоится судебное заседание, на котором решат, было исчезновение наркотиков результатом небрежности или злого умысла.

СМИ сообщают, что только на складе в Пилар сохраняется шесть тысяч килограммов марихуаны.

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