Официального уведомления от Украины относительно выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) в Исполком СНГ - пока не поступало.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщила пресс-служба организации.

В четверг президент Украины Петр Порошенко предложил Кабмину подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

"Официального уведомления от Украины о намерении выхода из СНГ в Исполнительный комитет пока не поступало", - сказала заместитель руководителя пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Вера Якубовская.

Она отметила, что процесс выхода довольно долгий. Согласно уставу, который регламентирует порядок выхода государства-члена из Содружества, страна за 12 месяцев до выхода должна известить в письменном виде депозитарий Устава.

"Из СНГ Украина сможет выйти через год после официального уведомления исполкома СНГ, в этот период она может отозвать ноту", - пояснила представитель Исполкома СНГ.

Украина в декабре 1991 года ратифицировала Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, следовательно де-юре так и не стала членом СНГ. Киев тем не менее принимал участие в работе организации, хотя и на всех уровнях. В 2014 году, после смены власти в Киеве, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

Об этом он заявил на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

Порошенко предложил "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске".

Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам".

Также президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

По его словам, останутся в силе положения документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Как заявил Порошенко, этот договор не совместим с национальными интересами Украины и реализацией ее "права на самооборону".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение военной помощи США для Киева.

"Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины — я благодарен США", — сказал Порошенко на XI киевском форуме по безопасности, выразив уверенность, что такая помощь "должна быть расширена".

"В этих условиях следующим шагом будет внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону", – заявил Порошенко.

"Почему нельзя отменять этот договор, а мы только приостанавливаем действие отдельных статей? Потому что есть важные для Украины положения, в которых стороны, - я цитирую, "уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Президент подчеркнул, что согласно нормам международного права, эти положения договора остаются в силе независимо от будущего аннулирования Радой его отдельных положений.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, также именуемый "Большим договором", был подписан 31 мая 1997 года.

Он подчеркнул, что сейчас вокруг Сирии разворачиваются драматические события.

"Все мы надеемся, что удастся избежать наихудшего сценария, но в то же время мы с вами понимаем, что терпение цивилизованного мира не является безграничным, и все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, должны понести ответственность.

Кто стоит за этим, весь мир, включая и нас с вами, очень хорошо знает, потому что Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократических ценностей, не уважая даже божьи заповеди в эти праздничные пасхальные дни.

Россия подстрекает, направляет, направляет некий международный клуб диктаторов, который как клуб безумных самоубийц решил бросить вызов всему цивилизованному миру", – заявил он.

Порошенко призвал мир воспринимать Россию со всей серьезностью.

"Если раньше кое-кто предпочел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, настало время относиться к нему, к этому поведению, как к серьезному преступлению, которое требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции", - добавил президент.

Порошенко напомнил, что холодная война уже идет и идет довольно давно.

"Эта война уже пересекла наш с вам порог и вошла в наши дома", - сказал Порошенко.

"Примеряя тогу миротворца гарант и его молодая команда никогда не забывают налить чуть елея потенциальному электорату. Отсюда и все заявления о выходе из СНГ. Шума много. Реального толку-как всегда. Украина и так в СНГ " мертвая душа".

А вот с краіною-агресором все сложнее.

Потому и шило неудержимо рвется из мешка.

Президент Украины Петр Порошенко хочет приостановить действие отдельных положений договора о дружбе с РФ. Об этом он сказал сегодня на Форуме по безопасности в Киеве.

Но это присказка. А сказка-она вот.

Вместе с этим Порошенко заявил, что не собирается полностью отменять соглашение о дружбе.

" Почему нельзя полностью отменять этот договор? А мы только приостанавливаем действие нескольких статей. Есть важные для Украины положения, где стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны поддерживают нерушимость существующих между ними границ", - пояснил президент.

В переводе со сладкого на слобожанский это звучит так : " Россия нам никакой не враг, а настоящий, и главное будущий ключевой партнер. Если конечно президентом опять буду я. Просьба Центру подтвердить получение депеши. Лолита".

В принципе все в парадигме " цинічних Бандер". Ничего нового. Никакой ЕЕ или какого-то ЕГО Вам больше не надо, дорогой друг Владимир. Я все сделаю сам." - Заявил политический аналитик Руслан Бизяев.

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