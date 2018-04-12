Москва не собирается доверять выводам в отношении «дела Скрипаля», пока российским экспертам не предоставят доступ к материалам экспертизы, а также к «реальной информации».

Россия имеет ряд вопросов к докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, информирует svodka.net.

По словам представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, отдельные положения документа требуют детальной проработки. Об этом она заявила на брифинге, передает РИА «Новости».

Кроме того, она добавила, что окончательные выводы можно сделать, «имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа». Захарова заявила о готовности РФ к совместному расследованию.

По ее словам, Москва не собирается доверять выводам в отношении «дела Скрипаля», пока российским экспертам не предоставят доступ к материалам экспертизы, а также к «реальной информации».

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«Это не вопрос веры, это вопрос работы с конкретными материалами. Верить тем, кто ссылается на частичные результаты и заявляет от имени кого-то, больше просто невозможно. Мы просто все тонем в потоке дезинформации, которая так или иначе поддерживается официальным Лондоном», – подчеркнула Захарова.

По ее мнению, случай якобы может быть «грубой провокацией» со стороны британских спецслужб.

Согласно докладу ОЗХО, нервно-паралитическое вещество, обнаруженое в образцах окружающей среды в Солсбери, отличается высокой чистотой.

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