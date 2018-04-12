Драматический матч 1/4 финала Лиги чемпионов "" - "" (1:3), в котором Джанлуиджи Буффона заработал первое удаление в турнире, судя по всему, станет последним матчем высокого уровня в карьеры, как властная 41-летнего голкипера туринцев.

Напомним, за 30 секунд до завершения уже добавленного к основному времени арбитр Майкл Оливер назначил спорный пенальти, удалил Джанлуиджи Буффона, а Криштиану Роналду реализовал 11-метровый и принес "Реалу" путевку в следующий раунд,передает со ссылкой на .

После игры Буффон безумно раскритиковал британского рефери:

"Это и на 10 процента не пенальти. Я знаю, что арбитр видел, момент на 93-й минуте был неочевиден. Когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.

Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечтаю невероятного камбэка противоречивым эпизодом.

У тебя в груди, видимо, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя разрушать мечту команды".

Относительно своего будущего Буффон так высказался:

"Или это был мой последний матч в еврокубках за" "? В детстве даже не мог предположить, что сыграю последний матч в Лиге чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" против "Реала", - сказал Буффон, которого цитирует твиттер .

Вашему вниманию момент с удалением Буффона:

Примечательно, что в матче "" - "" был задействован и другой легендарный в прошлом футболист Зинедин Зидан, который в похожей ситуации завершил карьеру на высшем уровне. В финале чемпионата мира-2006 в Германии нынешний воспитатель "Реала" отримув красную карточку за удар головой Марко Матерацци, а сборная Франции проиграла Италии в серии пенальти.

Судя по всему, свой последний матч в Лиге чемпионов (против "Ромы" - 0:3) провел капитан "Барселоны" Андрес Иньеста. Опытного полузащитника настойчиво зовут в Китай, где предлагают зарплату в 35 миллионов евро в год. При этом Иньеста имеет пожизненный договор с "Барсой". До 30 апреля он должен определиться, разрывает ли соглашение с каталонцами. В пользу варианта с китайцами свидетельствует то, что у футболиста винный бизнес, однако не все гладко складывается и выступления в Китае c точки зрения финансов могут существенно помочь развитию его дела.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира