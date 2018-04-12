|В Полтавской области КрАЗ влетел в частный дом, один пострадавший
|12.04.2018 21:45
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Автомобиль въехал в частный домВ четверг, 12 апреля, в селе Семьянивка Полтавского района Полтавской области грузовой автомобиль КрАЗ въехал в жилой дом, в результате повреждены линии газоснабжения.
В областной полиции сообщили, что в автомобиле во время спуска с горы отказали тормоза. 30-летний водитель во время опасной ситуации выпрыгнул с КрАЗа. В результате он получил травму ноги, он госпитализирован в медицинское учреждение.
Неконтролируемая машина врезалась в одноэтажный частный дом и повредила линию газоснабжения.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, что во вторник, 20 марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода.
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