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В Полтавской области КрАЗ влетел в частный дом, один пострадавший
12.04.2018 21:45
В Полтавской области КрАЗ влетел в частный дом, один пострадавший
Автомобиль въехал в частный дом
В четверг, 12 апреля, в селе Семьянивка Полтавского района Полтавской области грузовой автомобиль КрАЗ въехал в жилой дом, в результате повреждены линии газоснабжения.
В Полтавской области КрАЗ влетел в частный дом, один пострадавший

В областной полиции сообщили, что в автомобиле во время спуска с горы отказали тормоза. 30-летний водитель во время опасной ситуации выпрыгнул с КрАЗа. В результате он получил травму ноги, он госпитализирован в медицинское учреждение.

Неконтролируемая машина врезалась в одноэтажный частный дом и повредила линию газоснабжения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что во вторник, 20 марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода.

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