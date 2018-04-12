Автомобиль въехал в частный дом

В областной полиции сообщили, что в автомобиле во время спуска с горы отказали тормоза. 30-летний водитель во время опасной ситуации выпрыгнул с КрАЗа. В результате он получил травму ноги, он госпитализирован в медицинское учреждение.

Неконтролируемая машина врезалась в одноэтажный частный дом и повредила линию газоснабжения.

Обстоятельства ДТП выясняются.