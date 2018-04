(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну четверг, 12 апреля 2018 22:45 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Четверг, 12 апреля 2018, 22:40 • Алексей Супрун • 1020 Версия для печати Италия вслед за Германией отказались от участия в возможной военной операции в Сирии Министр иностранных дел Италии Джентилони заявил, что его страна не будет участвовать в возможной военной операции западных стран в Сирии в ответ на химатаку. Об этом сообщает со ссылкой на издание La Reppublica. Также Джентилони отметил, что Италия предоставит логистическую поддержку союзникам в соответствии с международными и двусторонними договоренностями. О своем решении Италия официально уже сообщила канцлеру Германии Ангела Меркель, которая накануне также отказалась от участия в военной операции в Сирии. Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники обсуждают различные варианты реакции на химатаку. Западные страны, такие как Великобритания, Франция и США, обвиняют режим президента Башара Асада в применении химического оружия против мирных жителей в сирийском городе Дума. Кроме того США обвиняют Россию и Иран в поддержке действий Асада. Как сообщал Германия не присоединится к ударам по Сирии.



