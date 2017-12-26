Авторитетное издание Gizmodo назвало ТОП-10 самых бесполезных изобретений года. В рейтинг были включены технологические проекты, которые, по мнению специалистов, являются наиболее неоригинальными.

Лидером антирейтинга стало устройство от компании Juicero под названием Evans с Wi-Fi, которое выжимает сок из пакета и обеспечивает беспроводным доступом в Интернет. При этом стоимость этого гаджета составляет 400 долларов, информирует news.eizvestia.com.

Далее идет автомат от компании Bodega — автоматический киоск, в котором можно приобрести различные мелочи. При этом доступ к нему возможен через приложение с привязанной к нему банковской картой.

Замыкает тройку лидеров палатка от Odd Company под названием Pause Pod, которая избавляет от стресса и дает возможность поспать с вытянутыми ногами.

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Также в список вошли «умный» шкаф от MakeSpace, чайник от Teforia с Wi-Fi, коммунальная квартира от WeWork (проект с очень высоким бюджетом), изобретенный Силиконовой долиной автобус, «горизонтальный небоскреб» от Google, почтовые ящики от Amazon и летающее такси от Uber.

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