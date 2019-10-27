Папараці помітили зірку «Гаррі Поттера» в Лондоні в компанії невідомого парубка. Парочка проявляла симпатію один до одного на виході з пекарні Gail's Bakery, і знімки їх поцілунку разом поставили жирну крапку в чутках про роман Уотсон з колегою по «поттеріані» Томом Фелтоном, а також актором серіалу «Хор» Кордом Оверстріпом і співзасновником компанії Oculus Бренданом Ірібом.



Емма Уотсон не афішує своє особисте життя. Але останніми непідтвердженими відносинами актриси був роман з братом Аліши Кіз, бізнесменом Коулом Куком.







