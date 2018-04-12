Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия и других нападениях во время Майдана Армен Саркисян заявил французским правоохранителям, что является гражданином Армении, хотя у него есть украинский паспорт. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Аваков сообщил, что Саркисяну избрана мера пресечения в виде личного обязательства Фото: mvs.gov.ua находившегося в международном розыске. Об этом сообщил "Украинской правде" глава ведомства Арсен Аваков."Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", – рассказал Аваков.По его данным, Саркисяна задержали на дороге во время проверки документов. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая.К этому времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции, сказал Аваков.О его задержании сообщил 12 апреля нардеп Антон Геращенко.Украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов титушек, которые нападали на людей во время Революции достоинства. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила группа Юрия Крысина, который подчинялся Саркисяну, утверждают в МВД.Оружием титушек, по данным МВД, обеспечивал руководитель департамента ресурсного обеспечения МВД Павел Зинов. А координацией групп Саркисяна с тогдашним министром Виталием Захарченко занимался руководитель медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий.3 апреля 2014 года глава МВД Арсен Аваков впервые заявил о взаимосвязи милицейского ведомства и титушек во время Революции достоинства.В приговоре Крысину, приговоренному 22 декабря 2017 года к условному сроку за хулиганство, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.Саркисян также является фигурантом других уголовных производств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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