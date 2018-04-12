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Аваков подтвердил задержание во Франции "организатора титушек" Саркисяна
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12.04.2018 21:50
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Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Вячеслава
Веремия и других нападениях во время Майдана Армен Саркисян заявил
французским правоохранителям, что является гражданином Армении,
хотя у него есть украинский паспорт. Об этом сообщил глава МВД
Украины Арсен Аваков. Аваков сообщил, что Саркисяну избрана мера
пресечения в виде личного обязательства Фото: mvs.gov.ua
находившегося в международном розыске. Об этом сообщил
"Украинской правде" глава ведомства Арсен Аваков."Французские
коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он
представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него
также есть и он его получил раньше, чем армянский", – рассказал
Аваков.По его данным, Саркисяна задержали на дороге во время
проверки документов. Ему избрана мера пресечения в виде личного
обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая.К этому
времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его
экстрадиции, сказал Аваков.О его задержании сообщил 12 апреля
нардеп Антон Геращенко.Украинские следователи считают Саркисяна
одним из организаторов титушек, которые нападали на людей во время
Революции достоинства. В частности, убийство журналиста Вячеслава
Веремия осуществила группа Юрия Крысина, который подчинялся
Саркисяну, утверждают в МВД.Оружием титушек, по данным МВД,
обеспечивал руководитель департамента ресурсного обеспечения
МВД Павел Зинов. А координацией групп Саркисяна с тогдашним
министром Виталием Захарченко занимался руководитель
медиахолдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий.3 апреля 2014 года
глава МВД Арсен Аваков впервые заявил о
взаимосвязи милицейского ведомства и титушек во время
Революции достоинства.В приговоре Крысину,
приговоренному 22 декабря 2017 года к условному
сроку за хулиганство, упоминалось, что именно Саркисян поручил
ему за $20 тыс. собрать группу титушек для
противодействия активистам Евромайдана.Саркисян также является
фигурантом других уголовных производств.
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