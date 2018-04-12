|Россия заявила о возможном ответе Украины по делу экипажа судна Норд
|12.04.2018 21:53
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В России действия Украины относительно экипажа судна с аннексированного Крыма назвали "содержанием заложниковРоссийское Министерство иностранных дел заявило, что "оставляет за собой право на ответ" Украине в связи с задержанием керченского судна "Норд" и запретом экипажа выехать с территории материковой Украины.
Фото: youtube.com
"Пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право на применение мер", - заявила представительница МИД РФ Мария Захарова, информирует УНИАН.
Она назвала действия Украины относительно экипажа судна с аннексированного Крыма "содержанием заложников".
"Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно вернуться в родной Крым", - сказала Захарова.
Отметим, что после задержания керченского судна Норд в Азовском море, его капитана взяли под арест, а членам экипажа не позволяют поехать ни в Россию, ни в аннексированный Крым, ведь они не имеют документов.
25 марта в Азовском море задержали судно с аннексированного Крыма под флагом РФ. На борту "Норда", который остановили в 15 милях от Обиточной косы, было 10 членов экипажа. Задержанное судно отвезли в порт Бердянска для дальнейших проверок. На корабле обнаружили трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.
Сегодня капитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.
Как сообщал iPress.ua суд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу. Защита внес за него залог