В России действия Украины относительно экипажа судна с аннексированного Крыма назвали "содержанием заложников

"Пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право на применение мер", - заявила представительница МИД РФ Мария Захарова, информирует УНИАН.

Она назвала действия Украины относительно экипажа судна с аннексированного Крыма "содержанием заложников".

"Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно вернуться в родной Крым", - сказала Захарова.

Отметим, что после задержания керченского судна Норд в Азовском море, его капитана взяли под арест, а членам экипажа не позволяют поехать ни в Россию, ни в аннексированный Крым, ведь они не имеют документов.

25 марта в Азовском море задержали судно с аннексированного Крыма под флагом РФ. На борту "Норда", который остановили в 15 милях от Обиточной косы, было 10 членов экипажа. Задержанное судно отвезли в порт Бердянска для дальнейших проверок. На корабле обнаружили трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

Сегодня к апитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении.

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд" .

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.