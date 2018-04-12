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Захарова об экипаже судна "Норд": Наших моряков фактически удерживают в качестве заложников на территории Украины
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12.04.2018 21:58
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Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может применить
ответные меры на задержание украинскими пограничниками крымского
рыболовецкого судна "Норд". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Судно задержали 25 марта Фото: Державна
прикордонна служба України / Facebook "Вот уже третью неделю длится
затеянная украинскими властями провокация в отношении членов
экипажа российского сейнера "Норд". Под надуманными предлогами
наших моряков действительно удерживают в качестве заложников на
территории Украины", – сказала она.По словам спикера МИД РФ,
Киев "выдумывает все новые причины, лишь бы не отпустить экипаж к
семьям"."Зашкаливающий цинизм украинских властей в очередной раз
демонстрирует лицемерный характер нынешнего киевского руководства,
которое, трубя на каждом шагу о приверженности демократии и
верховенству права, на деле измывается над простыми людьми", –
заявила Захарова.Она призвала Украину "прекратить издевательства"
над моряками и позволить им беспрепятственно вернуться в
Крым."Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима
получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного
сообщества. До тех пор, пока наши граждане не будут выпущены с
территории Украины, Россия оставляет за собой право на применение
ответных мер", – подчеркнула Захарова.Украинские
пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля
суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его
подозревают в нарушении порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1
Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. После
этого он прибыл на допрос в СБУ. Члены экипажа
"Норда" также были на допросе в СБУ.В этот же день
ему сообщили о новом подозрении – в совершении
преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное
занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим
промыслом).Вчера суд отпустил Горбенко под личное
обязательство с запретом посещать Крым. По словам его
адвоката, капитан, скорее только, временно поживет в Мелитополе
Запорожской области.
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