Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может применить ответные меры на задержание украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судно задержали 25 марта Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook "Вот уже третью неделю длится затеянная украинскими властями провокация в отношении членов экипажа российского сейнера "Норд". Под надуманными предлогами наших моряков действительно удерживают в качестве заложников на территории Украины", – сказала она.По словам спикера МИД РФ, Киев "выдумывает все новые причины, лишь бы не отпустить экипаж к семьям"."Зашкаливающий цинизм украинских властей в очередной раз демонстрирует лицемерный характер нынешнего киевского руководства, которое, трубя на каждом шагу о приверженности демократии и верховенству права, на деле измывается над простыми людьми", – заявила Захарова.Она призвала Украину "прекратить издевательства" над моряками и позволить им беспрепятственно вернуться в Крым."Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества. До тех пор, пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право на применение ответных мер", – подчеркнула Захарова.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в СБУ. Члены экипажа "Норда" также были на допросе в СБУ.В этот же день ему сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).Вчера суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым. По словам его адвоката, капитан, скорее только, временно поживет в Мелитополе Запорожской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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