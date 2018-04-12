Печерский суд выдал санкцию на задержание, на основании чего Саркисян был объявлен в розыск Интерпола.

Во Франции задержан известный украинский криминальный авторитет Армен Горловский (Армен Саркисян). Об этом LB.ua сегодня стало известно из собственных источников. Задержание местные органы правопорядка осуществили по запросу Интерпола, информирует svodka.net.

Обстоятельства выясняются. Однако известно, что полиция остановила Армена Горловского из-за нарушения правил дорожного движения. При себе он имел паспорт гражданина Армении. Какая мера пресечения избрана Саркисяну в настоящий момент, неизвестно. Однако французская сторона обратилась в ГПУ с запросом о предоставлении соответствующих документов для экстрадиции его в Украину. Случиться это должно к середине мая.

Армен Горловский (Саркисян) — известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул «смотрящего» по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком «титушек» на антимайдан во время Революции достоинства. «Титушки» Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях «русской весны» — в частности, пророссийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

В 2014 году в отношении Саркисяна было возбуждено уголовное дело. Печерский суд выдал санкцию на задержание, на основании чего Саркисян был объявлен в розыск Интерпола.

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