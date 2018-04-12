И. о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что ее отставки не будет.

Об этом она сказала в интервью,передает со ссылкой на .

"Они (нардепы, которые писали постановление об отставке. - Gazeta.ua) видят, что медицинская реформа стартует, что мы успешны. Эти политические атаки всегда происходят как раз в тот момент, который является очень важным для воплощения медицинской реформы.

... Со мной говорили народные депутаты от "Самопоміч", "Народний фронт", от БПП единичные депутаты, я услышала от них поддержку", - говорит руководитель Минздрава.

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Спокойно идем вперед

"Я и моя команда чувствуем полную поддержку от премьер-министра и других наших коллег в Кабмине. Сегодня общалась с премьером, обсуждали реформу здравоохранения, как она проходит, сколько пациентов уже записалось к своим врачам. Мы спокойно работаем и идем вперед"

Реформу надо довести до конца

"За 26 лет независимости в Украине были 22 министра здравоохранения. В среднем 11 месяцев каждый, дольше, кажется, 3 года. Это мало времени, чтобы провести какую-то реформу. Нужно, чтобы на месте была команда, которая не только начала реформ , но и будет ее развивать, доведет до конца"

Стыдно

"Мне стыдно, что в моей стране существует такая система, как сейчас. Я знаю, какой она могла бы быть, потому что проживала в других странах. Можем изменить систему. Буду я министром, или исполняющим обязанности министра, дайте мне шанс и авторитет, чтобы вместе с командой смогли внедрить эти изменения"

4 года

"Нужно 3-4 года, чтобы завершить реформу системы финансирования. Создали Национальную службу здоровья. Со 2 апреля стартовала кампания "Врач для каждой семьи" - пациенты выбирают своего врача и подписывают с ним декларацию.

Следующий шаг - с 1 июля будем иначе оплачивать оказанные медицинские услуги на первичном звене. в тех громадах, где все учреждения подключатся к электронной системе здравоохранения и завершат автономизации. За июль врач на первичке получит уже другую зарплату - которая будет зависеть от того, сколько пациентов избрало его своим врачом. А пациенты увидят, что врачи за них конкурируют, что нет очередей, никто не пытается их отфутболить"

Страховка в США

"Была совладельцем клиники. Должны была страховать свою жизнь, потому что если бы я умерла, то моя клиника бы потеряла 50% своего руководства. Часть денег получил бы мой муж, а часть - клиника, чтобы она могла и дальше работать.

Когда уже продала свою часть, страховка осталась. Почему бы и в дальнейшем не страховать свою жизнь? Каждый год я плачу около 1300 долларов"

55-летняя Ульяна Супрун возглавляет министерство с августа 2016-го. За год до того получила украинское гражданство. Переехала из . Во время Революции достоинства работала в медицинской службе Майдана.

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