|Интерпол во Франции задержал организатора "титушек", который руководил Крысиным
|12.04.2018 22:02
|
Саркисяна считают близким к нардепу Юрию ИванющенкоВо Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время революции Достоинства.
Фото: rbc.ua
Об этом "Украинской правде" сообщил глава МВД Арсен Аваков.
По его словам, МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.
Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.
Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремея осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".
"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он получил его раньше за армянский", - рассказал Аваков.
По Саркисяна есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений.
В феврале 2015 года были установлены личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдана, между них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".
Саркисяна считают близким к нардепу Юрия Иванющенко.
После Майдана Саркисян бежал из Украины и скрывался в России.
К слову, сам Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремея, которое произошло в период Евромайдана, в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве. Сам Крысин признает свою вину в избиении Веремея.
Видео, как журналиста бьют битой, доступно в интернете.
За это время он стал фигурантом других дел, в частности, дела о нападении на автозаправочную станцию "Народная АЗС" в Киеве в районе аэропорта "Жуляны" 5 мая 2016 года.
Напомним, что 26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремея в феврале 2014 года Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой.
26 марта суд относительно Крысина раз перенесли - на этот раз из-за жалобы на прокурора.
Юрия Крысина обвиняют в ч. 4, 5 статьи 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Уголовного Кодекса, а Сергея Чемеса - в ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 УК. В деле трое пострадавших.