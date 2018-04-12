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Интерпол во Франции задержал организатора "титушек", который руководил Крысиным
12.04.2018 22:02
Интерпол во Франции задержал организатора "титушек", который руководил Крысиным
Саркисяна считают близким к нардепу Юрию Иванющенко
Во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время революции Достоинства.
Интерпол во Франции задержал организатора "титушек", который руководил Крысиным Фото: rbc.ua

Об этом "Украинской правде" сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.

Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремея осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он получил его раньше за армянский", - рассказал Аваков.

По Саркисяна есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений.

В феврале 2015 года были установлены личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдана, между них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".

Саркисяна считают близким к нардепу Юрия Иванющенко.

После Майдана Саркисян бежал из Украины и скрывался в России.

К слову, сам Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремея, которое произошло в период Евромайдана, в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве. Сам Крысин признает свою вину в избиении Веремея.

Видео, как журналиста бьют битой, доступно в интернете.

За это время он стал фигурантом других дел, в частности, дела о нападении на автозаправочную станцию ​​"Народная АЗС" в Киеве в районе аэропорта "Жуляны" 5 мая 2016 года.

Напомним, что 26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремея в феврале 2014 года Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой.

26 марта суд относительно Крысина раз перенесли - на этот раз из-за жалобы на прокурора. 

Юрия Крысина обвиняют в ч. 4, 5 статьи 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Уголовного Кодекса, а Сергея Чемеса - в ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 УК. В деле трое пострадавших.

 

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