Саркисяна считают близким к нардепу Юрию Иванющенко

Об этом " Украинской правде " сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.

Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремея осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он получил его раньше за армянский", - рассказал Аваков.

По Саркисяна есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений.

В феврале 2015 года были установлены личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдана, между них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".

Саркисяна считают близким к нардепу Юрия Иванющенко.

После Майдана Саркисян бежал из Украины и скрывался в России.

К слову, сам Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремея , которое произошло в период Евромайдана, в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве. Сам Крысин признает свою вину в избиении Веремея.