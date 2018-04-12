В ближайшее время соглашения о безвизовом въезде украинцев в Уругвай и Перу будут формализованы, сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. Украинский паспорт позволяет свободно въехать почти в 150 стран Фото: Департамент консульської служби МЗС України / Facebook Украинское дипломатическое ведомство достигло договоренности о безвизовом режиме с двумя государствами Южной Америки – Уругваем и Перу. Об этом 12 апреля заявил "Европейской правде" директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.Во время пребывания украинской делегации в Монтевидео была достигнута договоренность с руководителем миграционной службы Уругвая, МИД и членами парламента этой страны, отметил Погорельцев."После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", – пояснил он.Погорельцев также сообщил, что в ближайшее время будет формализована договоренность о расширении перечня категорий граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Перу. Сейчас эта страна в одностороннем порядке позволяет безвизовый въезд только украинцам, путешествующим с целью туризма.По состоянию на 1 января 2018 года, обладатели украинского паспорта могли посетить без виз 144 страны.В марте были подписаны соглашения о безвизе с Катаром и Кувейтом.22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина ведет переговоры о либерализации визового режима с 20 странами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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