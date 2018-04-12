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Украина договорилась о безвизе с Уругваем и Перу - МИД
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12.04.2018 22:06
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В ближайшее время соглашения о безвизовом въезде украинцев в
Уругвай и Перу будут формализованы, сообщили в Департаменте
консульской службы МИД Украины. Украинский паспорт позволяет
свободно въехать почти в 150 стран Фото: Департамент консульської
служби МЗС України / Facebook Украинское дипломатическое ведомство
достигло договоренности о безвизовом режиме с двумя государствами
Южной Америки – Уругваем и Перу. Об этом 12 апреля
заявил "Европейской правде" директор Департамента
консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей
Погорельцев.Во время пребывания украинской делегации в Монтевидео
была достигнута договоренность с руководителем миграционной службы
Уругвая, МИД и членами парламента этой страны, отметил
Погорельцев."После согласования необходимых формальностей для
подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего
соглашения Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины
смогут путешествовать без виз", – пояснил он.Погорельцев также
сообщил, что в ближайшее время будет формализована договоренность о
расширении перечня категорий граждан Украины, имеющих право на
безвизовый въезд в Перу. Сейчас эта страна в одностороннем порядке
позволяет безвизовый въезд только украинцам, путешествующим с целью
туризма.По состоянию на 1 января 2018 года, обладатели
украинского паспорта могли посетить без виз 144 страны.В
марте были подписаны соглашения о безвизе с Катаром и
Кувейтом.22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин
заявлял, что Украина ведет переговоры о либерализации визового
режима с 20 странами.
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