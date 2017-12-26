По данным Reuters, в Египте состоялась крупнейшая массовая казнь за
один день с начала президентства Абделя Фаттаха ас-Сиси, который
пришел к власти в 2014 году. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Казнены 15 египтян Фото: ЕРА Сегодня заключенные
были казнены через повешение. Казнь происходила в двух тюрьмах на
севере Египта.Большинство казненных были родом из Синайского
региона и обвинялись в "присоединении к боевым группировкам и
участии в проведении, планировании и оказании помощи в убийстве
ряда военнослужащих армии и полиции".По информации агентства, это
крупнейшая массовая казнь за один день с начала президентства
Абделя Фаттаха ас-Сиси, который пришел к власти в 2014
году.Вооруженный конфликт на Синайском полуострове между
правительством Египта и исламистами начался после революции 2011
года и продолжается до сих пор. Исламисты периодически организуют
теракты и нападения на египетские вооруженные силы и полицию. Те, в
свою очередь, проводят контртеррористические операции.
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