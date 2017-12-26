По данным Reuters, в Египте состоялась крупнейшая массовая казнь за один день с начала президентства Абделя Фаттаха ас-Сиси, который пришел к власти в 2014 году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Казнены 15 египтян Фото: ЕРА Сегодня заключенные были казнены через повешение. Казнь происходила в двух тюрьмах на севере Египта.Большинство казненных были родом из Синайского региона и обвинялись в "присоединении к боевым группировкам и участии в проведении, планировании и оказании помощи в убийстве ряда военнослужащих армии и полиции".По информации агентства, это крупнейшая массовая казнь за один день с начала президентства Абделя Фаттаха ас-Сиси, который пришел к власти в 2014 году.Вооруженный конфликт на Синайском полуострове между правительством Египта и исламистами начался после революции 2011 года и продолжается до сих пор. Исламисты периодически организуют теракты и нападения на египетские вооруженные силы и полицию. Те, в свою очередь, проводят контртеррористические операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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