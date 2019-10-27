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В Праге состоялся фестиваль украинской культуры "Укр Фест"
27.10.2019 21:08
В Чехии состоялся фестиваль "Укр Фест" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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