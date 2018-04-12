|Украина может выпустить евробонды на 4 миллиарда долларов
|12.04.2018 22:10
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В сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 годуНациональный банк ожидает привлечения Украиной 4 миллиардов долларов в 2018-2019 годах от размещения еврооблигаций.
Фото: zn.ua
Об этом сообщил первый заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-брифинге, пишет "Эспрессо".
"На 2018-2019 годы мы ожидаем размещения на 4 млрд долларов", - сказал он.
По прогнозам регулятора, в 2018 году будет привлечено 2,5 млрд долл, в 2019 году - 1,5 млрд долл.
Как сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.
Отметим, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона про Антикоррупционный суд и продолжение других отсроченных реформ.
Президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы. По словам президента, попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины.