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Украина может выпустить евробонды на 4 миллиарда долларов
12.04.2018 22:10
Украина может выпустить евробонды на 4 миллиарда долларов
В сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году
Национальный банк ожидает привлечения Украиной 4 миллиардов долларов в 2018-2019 годах от размещения еврооблигаций.
Украина может выпустить евробонды на 4 миллиарда долларов Фото: zn.ua

Об этом сообщил первый заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-брифинге, пишет "Эспрессо".

"На 2018-2019 годы мы ожидаем размещения на 4 млрд долларов", - сказал он.

По прогнозам регулятора, в 2018 году будет привлечено 2,5 млрд долл, в 2019 году - 1,5 млрд долл.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Отметим, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона про Антикоррупционный суд и продолжение других отсроченных реформ.

Президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы. По словам президента, попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины.

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