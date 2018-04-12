В сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году

Об этом сообщил первый заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-брифинге, пишет " Эспрессо ".

"На 2018-2019 годы мы ожидаем размещения на 4 млрд долларов", - сказал он.

По прогнозам регулятора, в 2018 году будет привлечено 2,5 млрд долл, в 2019 году - 1,5 млрд долл.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Отметим, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона про Антикоррупционный суд и продолжение других отсроченных реформ.