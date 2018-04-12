|
Театр в Днепре отменил показ спектакля на русском языке из-за угроз "Правого сектора"
|
12.04.2018 22:14
|
После того как академический театр драмы и комедии в Днепре
анонсировал спектакль по пьесе Леси Украинки "Лесная песня" на
русском языке, активисты "Правого сектора" заявили, что будут
бороться "с русификацией" в городе. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке В театре заявили, что спектакль останется в
репертуаре труппы Фото: pravyysektor.info По словам
представителей заведения, прямых угроз им не поступало, однако в
социальных сетях активисты "Правого сектора" грозили сорвать
представление.Заведующая литературной частью театра Галина Бабий
сообщила, что спектакль останется в репертуаре театра."Мы решили,
чтобы не было повода для раздора, снять спектакль в этот раз. Но мы
не снимаем его с репертуара. Тем более, что этот спектакль идет в
вечернее время, не днем, то есть не для школьников", –
отметила она.Бабий добавила, что активисты "Правого сектора"
мотивировали свои претензии к спектаклю тем, что театр
"русифицирует школьников".В заявлении 29 марта, обнародованном на
сайте "Правого сектора", активисты возмутились, что театр решил
перевести произведение украиноязычной писательницы на русский язык,
и сообщили, что "всеми силами будут противиться русификации в
Днепре"."Местное управление культуры, религии и национальностей
никак не отреагировало на этот факт. Из чего можно сделать вывод,
что они поддерживают экспансию российским оккупантом украинской
молодежи. Именно молодежи, потому что эта драма Леси Украинки
входит в школьную программу. Такая русификация украинской
литературы влияет на качество изучения национального языка", –
говорилось в заявлении.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира