После того как академический театр драмы и комедии в Днепре анонсировал спектакль по пьесе Леси Украинки "Лесная песня" на русском языке, активисты "Правого сектора" заявили, что будут бороться "с русификацией" в городе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В театре заявили, что спектакль останется в репертуаре труппы Фото: pravyysektor.info По словам представителей заведения, прямых угроз им не поступало, однако в социальных сетях активисты "Правого сектора" грозили сорвать представление.Заведующая литературной частью театра Галина Бабий сообщила, что спектакль останется в репертуаре театра."Мы решили, чтобы не было повода для раздора, снять спектакль в этот раз. Но мы не снимаем его с репертуара. Тем более, что этот спектакль идет в вечернее время, не днем, то есть не для школьников", – отметила она.Бабий добавила, что активисты "Правого сектора" мотивировали свои претензии к спектаклю тем, что театр "русифицирует школьников".В заявлении 29 марта, обнародованном на сайте "Правого сектора", активисты возмутились, что театр решил перевести произведение украиноязычной писательницы на русский язык, и сообщили, что "всеми силами будут противиться русификации в Днепре"."Местное управление культуры, религии и национальностей никак не отреагировало на этот факт. Из чего можно сделать вывод, что они поддерживают экспансию российским оккупантом украинской молодежи. Именно молодежи, потому что эта драма Леси Украинки входит в школьную программу. Такая русификация украинской литературы влияет на качество изучения национального языка", – говорилось в заявлении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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