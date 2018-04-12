Раздуваемая Оппоблоком кампания против Супрун выгодна Банковой — она помогает ей придавить непослушного премьера.

На прошлой неделе парламентский комитет по вопросам охраны здоровья обратился к правительству с предложением уволить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, приняв постановление №5642. Этот документ стал результатом длительного противостояния Оппоблока и депутатов из БПП Ольги богомолец и Олега Муcия с министерством здравоохранения. Однако беспокоиться пока рано — у обращения комитета нет юридической силы, а Владимир Гройсман, наоборот, поддерживает Супрун, пишет Лига.Новости.

Основной причиной появления этого обращения к Кабмину в комитете называют срыв программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что может быть квалифицировано как служебная халатность. При этом проекту обращения, говорят некоторые члены комитета, уже более полутора лет, но в Раде его зарегистрировали сразу после рождественских праздников. Почему же о нем вспомнили только сейчас?

Во-первых, представители Оппоблока поставили себе целью убрать Уляну Супрун из МОЗ и заморозить медреформу. Для них принятие постановления начинает новый цикл информационной кампании против и.о. министра. “Ими движет желание восстановить коррупционные схемы фармацевтической мафии при госзакупках медикаментов и сохранить для руководства поликлиник возможность обогащаться благодаря финансированию медучреждений по старой модели “койко-мест”, – убеждены члены комитета, которые поддерживают медреформу.

Уляна Супрун – одна из мишеней в действующей власти, по которой бьет Оппоблок для сплочения своего электората и пополнения его всеми, кто недоволен переменами в системе здравоохранения. К примеру, недовольных новым способом распределения денег. А таких будет достаточно: невостребованным пациентами государственным клиникам вскоре просто не хватит средств, им придется закрываться или менять профиль.

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Заместитель фракции БПП и близкий к президенту депутат Сергей Березенко (который странным образом отсутствовал во время голосования за обращение в Кабмин) не считает решение комитета опасным для Супрун. В одной из бесед с коллегами, о которой стало известно автору, он утверждал, что парламентский комитет не имеет полномочий влиять на назначение “исполняющих обязанности” в правительстве – это прерогатива исключительно премьерской вертикали.

Влиятельный депутат полагает, что происходящее больше похоже на продолжение направленной против Супрун промокампании. Собеседники автора в комитете по здравоохранению уверены, что к попыткам снять Супрун Березенко действительно не причастен, он делает все, чтобы оставаться на стороне реформаторов.

С другой стороны, власть президента ищет рычаги давления на премьера Владимира Гройсмана, который, как становится понятно из его заявлений, принял сторону реформатора из Канады. АП пытается повлиять на премьера угрозами отозвать несколько министров, назначенных в Кабмин по ее квоте, но реализовать это будет сложно из-за противодействия Народного фронта.

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Поэтому раздуваемая Оппоблоком кампания против Супрун выгодна Банковой — она помогает ей придавить непослушного премьера. Собеседники автора рассказывают, что Ольга Боголомолец практически убедила президента использовать ее в качестве VIP-агитатора. Логику Богомолец можно объяснить так: кто-то из власти должен предложить украинцам свою “материнскую опеку” и сыграть на электоральном поле Юлии Тимошенко. Богомолец считает, что она подходит на эту роль. За свои услуги она просит президента помочь убрать Супрун.

Возможно, президент и рад бы согласиться на такое предложение, но у него определенно не хватает полномочий обеспечить его выполнение только своей властью.

Существует однако верный способ добиться желаемого: «разменять» должность министра МОЗ у Народного фронта в ходе торгов о доукомплектовании Кабмина, о которых говорят в коалиции, и таким образом лишить Гройсмана поддержки НФ по вопросу Супрун.

Конечно, на Банковой мечтают под эти переговоры подвести и отставку самого Гройсмана, но шансы на такое развитие событий ничтожны, говорят в Народном фронте. Там предрекают, что конфигурация Кабмина останется без изменеений до следующего парлментского созыва.

Если достигнуть договоренностей о переформатировании Кабмина не удастся до лета, то приближение президентской избирательной кампании похоронит эту перспективу. Пока остается открытым вопросы: насколько ценным агитатором Богомолец сможет стать для Банковой и куда приведет страну «избирательная целесообразность» руководителей АП.

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