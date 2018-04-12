В пассажиры автобуса пожаловались на водителя. Развозил их навеселе.

В 14:00 12 апреля на линию 102 поступил вызов о том, что водитель автобуса №45 находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает " Оперативный".

"Его остановили патрульные полицейские и подтвердили, что водитель имеет признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, а потом вообще закрылся в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщение,передает со ссылкой на .

Водителя задержали.

В интернете обсуждают фото маршрутки в , от которой отвалились двери. Пользователь Ирина Карпова разместила фото в группе "Автомобильный " в Facebook.

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