Следствие утверждает, что депутаты знали о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроектов от их имени

Об этом сообщили в НАБУ в ответ на требование " Украинской правды ".

Речь идет о проектах законов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и за лоббирование которых, по версии следствия, депутаты получили неправомерную выгоду.

"Проведенной почерковедческой экспертизой полученных документов установлено, что отдельные подписи от имени указанных в запросе народных депутатов Украины, которые содержатся на них, выполнены не самыми народными депутатами, а другими лицами", - отметили в ведомстве.

В то же время, следствие утверждает, что депутаты знали о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроектов от их имени.

Кроме того, НАБУ отмечает, что Розенблат и Поляков "лично совершили ряд действий, направленных на обеспечение их согласования и рассмотрения".

"Данные обстоятельства подтверждаются достаточным объемом надлежащих и допустимых доказательств, собранных в материалах уголовного производства, которые дают обоснованные основания для подозрения, а в дальнейшем и обвинение в совершении преступлений", - отметили в Бюро.

В ведомстве добавили, что детективы изъяли проекты законов, письма, представление, сравнительные таблицы, объяснительные записки и т.

Ранее Розенблат и его адвокат сообщили УП, что согласно результатам экспертизы, законопроекты, которые зарегистрированы в ВР за подписью депутатов Розенблата и Полякова и фигурируют в деле против них, сфальсифицированы.

Розенблат тогда утверждал, что о регистрации проектов узнал уже после открытия дела.

Напомним, что нардепа Борислава Розенблата сняли с самолета и обыскали , потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео обыска народного депутата Борислава Розенблатта в самолете.

Добавим, что 18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Розенблату меру пресечения в виде 7 млн гривен залога. Розенблат давал взятки судьям Житомирщины , чтобы они принимали выгодные для него решения.