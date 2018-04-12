Даже после признания неконституционным так называемого закона Колесниченко–Кивалова в Николаевской области продолжит действовать норма о региональном статусе русского языка. только 23 депутата облсовета поддержали отмену регионального статуса русского языка Фото: Миколаївська Обласна рада / Facebook На сессию облсовета 12 апреля был вынесен вопрос об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года "О реализации требований закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области", которым русский язык был утвержден в статусе регионального на территории области.За отмену решения проголосовали 23 депутата при 33 необходимых. 19 депутатов, присутствующих на сессии, вообще не голосовали.Закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Колесниченко–Кивалова) был принят Верховной Радой 3 июля 2012 года. 8 августа его подписал президент Виктор Янукович.Документ существенно расширял использование региональных языков, если количество их носителей составляло не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях – и менее 10%.В феврале 2014 года, сразу после победы Евромайдана, Рада отменила закон, однако и.о. президента Александр Турчинов заявил, что не будет подписывать решение парламента.В июле 2014 года 57 народных депутатов подали представление о конституционности закона в Конституционный Суд, 10 октября того же года было открыто производство, в ноябре 2016 года суд приступил к рассмотрению представления нардепов.14 декабря 2016 года КСУ завершил рассмотрение дела в открытом слушании и перешел к закрытой части заседания.28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины постановил, что принятие закона Колесниченко–Кивалова не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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